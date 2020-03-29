От коронавируса уже умерли 31 тысяча людей [ Редактировать ]
По состоянию на 13:0 29 марта от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, во всем мире умерли 30 982 человека. Количество выявленных инфицированных на планете приближается к 670 тысячам. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику заболеваемости в реальном времени.
Больше всего зараженных в США - почти 125 тысяч, на втором месте - Италия (92,5 тысяч), замыкает "тройку лидеров" Китай (82 тысячи).
Лидером по количеству летальных случаев является Италия, там от коронавируса скончались 10 023 человека. На втором месте Испания - 5 982 смерти. На третьем месте остается Китай, где болезнь забрала жизни 3 304 человек. Его быстро догоняют США, где уже зафиксировано 2 191 смерть.
В то же время, растет и статистика выздоровевших. Во всем мире от коронавируса уже излечились 142 100 человек.
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