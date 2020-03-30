Сьогодні відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Як повідомив напередодні президент Володимир Зеленський, на ньому депутати мають розглянути два законопроєкти, ухвалення яких дасть змогу отримати підтримку від міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше 10 мільярдів доларів.

Це потрібно для стабілізації економіки країни та подолання кризи, зазначив Зеленський. Крім того розповів президент і про зміни до Держбюджету, які будуть внесені до парламенту.

Володимир Зеленський, президент України: