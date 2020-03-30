Володимир Зеленський анонсував скорочення зарплат чиновників та суддів [ Редактировать ]
Сьогодні відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Як повідомив напередодні президент Володимир Зеленський, на ньому депутати мають розглянути два законопроєкти, ухвалення яких дасть змогу отримати підтримку від міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше 10 мільярдів доларів.
Це потрібно для стабілізації економіки країни та подолання кризи, зазначив Зеленський. Крім того розповів президент і про зміни до Держбюджету, які будуть внесені до парламенту.
Володимир Зеленський, президент України:
Будуть максимально скорочені зарплати чиновників та суддів, а також членів Наглядових рад та керівництва державних підприємств. Жодної гривні не буде зрізано з видатків на армію та оборону України. Буде збільшено виплати лікарям, які протидіють коронавірусу. Максимально, наскільки це можливо, уряд зберіг видатки на освіту, спорт та культуру. Але це тимчасова економія, тільки на час карантину. Після його закінчення видатки кожної галузі будуть обов'язково повернуті.
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