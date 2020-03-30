Коронавирус в Украине: количество зараженных возросло [ Редактировать ]
По состоянию на утро понедельника, 30 марта, количество зараженных коронавирусом возросло. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
Так, в министерстве заявили о 480 случаях коронавируса. Таким образом, за сутки зараженных стало на 62 человека больше.
С начала эпидемии в Украине зафиксировано 11 летальных исходов заболевания. 6 человек смогли вылечиться.
6 - вылечились. За сутки +62 новых случая.
Заражение по областям:
Винницкая обл. - 23
Волынская обл. - 2
Днепропетровская обл. - 8
Донецкая обл. - 6
Житомирская обл. - 5 (1 смерть)
Закарпатская обл. - 1
Запорожская обл. - 11
Ивано-Франковская область - 41 (3 смерти)
Киев - 102
Киевская обл. - 49 (2 смерти)
Кировоградская обл. - 4
Львовская обл. - 6
Луганская обл. - 2
Одесская обл. - 8
Полтавская обл. - 1
Ривненская обл. - 11 (2 смерти)
Сумская обл. - 9 (1 смерть)
Тернопольская обл. - 60 (1 смерть)
Харьковская обл. - 1
Херсонская обл. - 1
Хмельницкая обл. - 2
Черкасская обл. - 50
Черновицкая обл. - 75 (1 смерть)
Черниговская обл. - 2.
Ранее мы писали о том, что количество зараженных коронавирусом в Мариуполе возросло.
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