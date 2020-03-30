По состоянию на утро понедельника, 30 марта, количество зараженных коронавирусом возросло. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, в министерстве заявили о 480 случаях коронавируса. Таким образом, за сутки зараженных стало на 62 человека больше.

С начала эпидемии в Украине зафиксировано 11 летальных исходов заболевания. 6 человек смогли вылечиться.

6 - вылечились. За сутки +62 новых случая.

Заражение по областям:

Винницкая обл. - 23

Волынская обл. - 2

Днепропетровская обл. - 8

Донецкая обл. - 6

Житомирская обл. - 5 (1 смерть)

Закарпатская обл. - 1

Запорожская обл. - 11

Ивано-Франковская область - 41 (3 смерти)

Киев - 102

Киевская обл. - 49 (2 смерти)

Кировоградская обл. - 4

Львовская обл. - 6

Луганская обл. - 2

Одесская обл. - 8

Полтавская обл. - 1

Ривненская обл. - 11 (2 смерти)

Сумская обл. - 9 (1 смерть)

Тернопольская обл. - 60 (1 смерть)

Харьковская обл. - 1

Херсонская обл. - 1

Хмельницкая обл. - 2

Черкасская обл. - 50

Черновицкая обл. - 75 (1 смерть)

Черниговская обл. - 2.

Ранее мы писали о том, что количество зараженных коронавирусом в Мариуполе возросло.