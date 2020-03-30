В Мариуполе подтверждены еще четыре новых случая коронавируса. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Положительный результат анализов на COVID-19 оказался у двух мужчин 47 и 50 лет и двух женщин 72 и 95 лет.

За сутки было зарегистрировано 119 новых случаев заражения коронавирусом.