Количество зараженных коронавирусом в Мариуполе возросло [ Редактировать ]
В Мариуполе подтверждены еще четыре новых случая коронавируса. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Положительный результат анализов на COVID-19 оказался у двух мужчин 47 и 50 лет и двух женщин 72 и 95 лет.
За сутки было зарегистрировано 119 новых случаев заражения коронавирусом.
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