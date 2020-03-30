11 тысяч 449 украинцев ожидают эвакуации в Украину с разных уголков мира. Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал граждан оставаться там, где они находятся. Об этом сообщил во время онлайн-брифинга в понедельник, 30 марта

"В настоящее время количество граждан, ожидающих эвакуации из разных стран мира, составляет 11 тысяч 449 человек. Эта цифра динамична, так как кто-то постоянно эвакуируется, а кто-то наоборот меняет свое мнение и решает эвакуироваться, информируя об этом посольство или консульство", - сказал он.

Кулеба призвал тех граждан Украины, которые имеют средства для проживания в той стране, где они сейчас находятся, там и оставаться. По его словам, "путешествие - это подвергание себя опасности".

"Вы не можете осуществить длительный переезд, не касаясь поверхности, не общаюсь с людьми, и вы никогда не знаете, где у вас будет риск заражения", - подчеркнул он.

Глава МИД подчеркнул, что сейчас "критический период" и "ближайшие недели будут определяющими".

"В целях вашей же безопасности желательно, чтобы вы эти недели находились пока там, где вы находитесь, это для вас лично гораздо безопасный вариант", - убежден Кулеба.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, в аэропорт "Борисполь" прибыл авиарейс с эвакуированными из Вьетнама гражданами Украины. Они стали вырываться из здания аэропорта.