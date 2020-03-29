Дикое зрелище: туристы из Вьетнама не захотели проходить обсервацию и устроили побоище в "Борисполе" [ Редактировать ]
В воскресенье, 29 марта, в аэропорт "Борисполь" прибыл авиарейс с эвакуированными из Вьетнама гражданами Украины. Они не захотели проходить обсервацию и стали вырываться из здания аэропорта.
Соответствующее видео удалось заснять водителю, который встречал прибывших в аэропорту.
На опубликованном видео видно, как вывезенные из Вьетнама украинцы с криками "Фашисты!" прорывались сквозь пограничный кордон, выламывали двери и пытались прорваться из здания аэропорта "Борисполь" наружу.
На опубликованной записи люди с силой отталкивают медиков в защитных костюмах и проламываются в двери.
На место прибыли силы полиции и Нацгвардии, однако они не сильно помогли сдержать толпу. На последних кадрах эвакуированные с чемоданами и рюкзаками покидают здание аэропорта.
Позднее журналистам "Киев Оперативный" удалось достать видео происходящего внутри аэропорта.
"Удалось получить видео с гражданами Украины, которые вернулись из Вьетнама, (из середины самого терминала) в "Борисполе". Как говорят сами люди, 2 часа они просто ждали, пока примут хоть какое-то решение. Затем у первой десятки просто сдали нервы. Другие же спокойно вышли", - сообщают журналисты издания.
Кроме того, пассажиры рассказывают, что перед перелетом (который организовал вьетнамский бизнесмен, чтобы забрать своих граждан с территории Украины, а МИД Украины договорился, чтобы по дороге отвезли украинцев домой) речи об обсервации не было. Хотя, сам перевозчик говорит, что это было одно из основных условий перелета.
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