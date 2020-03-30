Рада отказалась назначать Степанова главой Минздрава, а Марченко - министром финансов [ Редактировать ]
На внеочередном заседании Верховной Рады, которое проводится в связи с пандемией коронавируса, народные депутаты провалили голосование за назначение министра финансов и министра здравоохранения. Трансляцию заседания ведет телеканал "Рада".
В зале зарегистрировались 292 парламентария, рассмотрение законов и кандидатур на должности в правительстве происходит без обсуждения.
Вначале народные депутаты проголосовали за отставку главы Минздрава Ильи Емца (271 "за") и министра финансов Игоря Уманского (249 "за").
В то же время, проекты постановлений о назначении Сергея Марченко министром финансов Украины (№ 3282) и о назначении Максима Степанова министром здравоохранения (№ 3284) не набрали необходимого количества голосов.
Кандидатуру Степанова поддержали 217 нардепов, а Марченко - 223.
После провала голосования за кандидатуры министров спикер Рады Дмитрий Разумков зачитал письмо президента Владимира Зеленского с просьбой снять с рассмотрение назначение министром энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец.
Как писали "Подробности", также на экстренном заседании Верховной Рады 30 марта провалилось голосование за внесение изменений в госбюджет на 2020 год.
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