Уманский и Емец уволены с постов министров [ Редактировать ]
В понедельник, 30 марта, стало известно о том, что Игорь Уманский уволен с поста министра финансов.
За соответствующее решение проголосовали 249 народных депутатов.
Кроме того, Илья Емец был уволен с поста министра здравоохранения. За проголосовали 271 народный избранник.
Напомним, Сивохо уволили из СНБО.
Ранее мы писали о том, что Кабмин назначил и.о. главы Минэкономики и и.о. министра образования. Также читайте о том, что Шмыгаль назвал состав нового Кабмина.
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