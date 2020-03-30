Рада провалила голосование за изменение госбюджета-2020 [ Редактировать ]
На внеочередном заседании Верховной Рады, которое проводится в связи с пандемией коронавируса, народные депутаты провалили голосование за законопроект, который предлагает внести изменения в государственный бюджет на 2020 год. Трансляцию заседания ведет телеканал "Рада".
В зале зарегистрировались 292 парламентария, рассмотрение законов происходит без обсуждения.
Народные депутаты включили в повестку дня заседания проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" №3279. Спикер Дмитрий Разумков предоставил слово для доклада премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.
После этого на голосование поставили предложение о принятии за основу законопроекта. Он не набрал необходимого количества голосов (223 "за") и последующим голосованием был направлен на доработку.
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