На украинской границе растаможивание проходит партия южнокорейских тест-систем на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни Госпогранслужбы Украины.

По их словам, страна получила 100 тысяч высокоточных тест-систем на коронавирус, под названием "DiaPlexQTM NovelCoronavirus (2019-nCoV) DetectionKit".

Отмечается, что этой партии систем хватит на проверку 33-35 тысяч человек.

Вскоре они будут распределены по регионам.

Фото: Киевская таможня

Ранее Испания вернула Китаю "бракованные" экспресс-тесты. Такие же накануне получила и Украина.