В Украину пришли тест-системы из Южной Кореи [ Редактировать ]
На украинской границе растаможивание проходит партия южнокорейских тест-систем на коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни Госпогранслужбы Украины.
По их словам, страна получила 100 тысяч высокоточных тест-систем на коронавирус, под названием "DiaPlexQTM NovelCoronavirus (2019-nCoV) DetectionKit".
Отмечается, что этой партии систем хватит на проверку 33-35 тысяч человек.
Вскоре они будут распределены по регионам.
Фото: Киевская таможня
Ранее Испания вернула Китаю "бракованные" экспресс-тесты. Такие же накануне получила и Украина.
по теме
Тесты на коронавирус: во Львове и области начнут проверять граждан
Пройдут проверку те, кто недавно вернулся в Украину
Во Львове подтвердили еще два случая коронавируса
По его словам, первый случай был выявлен у пациентки 5-й больницы
Коронавирус в Черновцах: 7 пациентов - в тяжелом состоянии
Сообщается, что все семь пациентов подключенные к искусственной вентиляции легких
На Буковине зарегистрированы 59 случаев коронавируса
Трое больных находятся в реанимации, их состояние остается тяжелым
Олег Винник - молодым волчицам: "Оставайся дома" (видео)
МОЗ призывает граждан соблюдать карантин