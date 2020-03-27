Те же, что и в Украине: Испания вернула Китаю "бракованные" тесты на коронавирус [ Редактировать ]
В пятницу, 27 марта, Испания вернула Китаю некачественные тесты на коронавирус, которые называются Shengzhen Bioeasy Biotechnology. Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла заявил, что первые 9000 тестов из партии имеют чувствительность 30%, а нужно - 80%. Об этом сообщает El Pais.
640000 тестов поступили в Испанию в понедельник и мадридские медики обнаружили их низкую эффективность - сделали тесты пациентам, которые болели коронавирусом, а тест показал отрицательный результат.
Известно, что Украина закупила партию экспресс-тестов в Китае у этого же бренда.
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