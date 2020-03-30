Новая жертва коронавируса: в Черновцах умер пенсионер [ Редактировать ]
В городской больнице в Черновцах от коронавируса умер пациент.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА
По их словам, 84-летний мужчина поступил в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.
Отмечается, что пенсионера сразу же поместили в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
"К сожалению, 30 марта больной умер. Выражаем искренние соболезнования родным и близким!", - отмечается в сообщении.
Известно, что у мужчины подтвердили коронавирус и оказывали ему помощь в соответствии с нормами.
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