В городской больнице в Черновцах от коронавируса умер пациент.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА

По их словам, 84-летний мужчина поступил в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Отмечается, что пенсионера сразу же поместили в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"К сожалению, 30 марта больной умер. Выражаем искренние соболезнования родным и близким!", - отмечается в сообщении.

Известно, что у мужчины подтвердили коронавирус и оказывали ему помощь в соответствии с нормами.

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