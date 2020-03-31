Во вторник, 31 марта, стало известно, что несколько человек, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, передает ukranews.com.



"Несколько человек покинули место обсервации. Сейчас вместе с пограничниками уточняем списки, чтобы точно знать, сколько", - сказали в ведомстве.



Кроме того, место обсервации в отеле "Пуща" также покинули ранее эвакуированные из Катара.



Полиция намерена привлечь сбежавших из обсервации к административной ответственности.

Ранее эвакуированные украинцы устроили побоище в аэропорту "Борисполь".