Эвакуированные украинцы сбежали из обсервации - Нацполиция [ Редактировать ]
Во вторник, 31 марта, стало известно, что несколько человек, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, передает ukranews.com.
"Несколько человек покинули место обсервации. Сейчас вместе с пограничниками уточняем списки, чтобы точно знать, сколько", - сказали в ведомстве.
Кроме того, место обсервации в отеле "Пуща" также покинули ранее эвакуированные из Катара.
Полиция намерена привлечь сбежавших из обсервации к административной ответственности.
Ранее эвакуированные украинцы устроили побоище в аэропорту "Борисполь".
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