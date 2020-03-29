Эвакуация украинцев: в Киев прибыл поезд из Москвы [ Редактировать ]
В Киев утром 29 марта прибыл спецрейс поезда №905 "Москва-Киев", на котором на родину из России вернулись граждане Украины. Об этом сообщает "Страна.ua". В Украину прибыло около 700 наших соотечественников.
Состав прибыл на первую платформу столичного железнодорожного вокзала, которую накануне перекрыли. Только после проверки пограничников и медиков в защитных костюмах, которая заняла два часа, украинцам, эвакуированным из России, позволили покинуть вагоны.
Пассажиры поезда рассказали журналистам, что им уже измеряли температуру в дороге. Они должны будут провести в изоляции две недели. По их словам, билет на последний поезд из России стоил 3-4 тысяч гривен. Трансфер с вокзала в регионы организован не был, люди будут добираться своими силами.
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На борту находятся 39 детей, которые учились в США по программе FLEX, а также двое украинских ветеранов, потерявших зрение, которые проходили реабилитацию в США.
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