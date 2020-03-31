В Харьковской области перехватили 110 кг марихуаны [ Редактировать ]
В Харьковской области полиция перехватила партию марихуаны весом 110 килограммов. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщила прокуратура Харьковской области.
29 марта 2020 сотрудники полиции остановили автомобиль "Renault Logan", за рулем которого был 46-летний житель. Харьков. В ходе осмотра автомобиля выяснилось, что мужчина вез 220 брикетов, в каждом из которых было по полкилограмма каннабиса. Общий вес дурмана составил около 110 кг, приблизительная его стоимость на "черном" рынке - 22 млн грн.
"Агрария" задержали, он предстанет перед судом по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств" в особо крупных размерах. Преступнику светит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
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