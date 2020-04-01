Зарплаты медиков, которые борются с коронавирусом, увеличены в три раза [ Редактировать ]
Медицинские сотрудники в Украине, которые занимаются лечением коронавируса, уже за март 2020 года получат доплату в размере трех должностных окладов. Об этом сообщает Минздрав на своей страничке в Facebook.
"Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в приказе, подписанном министром здравоохранения Максимом Степановым.
Документ содержит перечень должностей медицинских работников, которым осуществляется доплата:
- экстренный медицинский техник;
- врач-пульмонолог;
- врач-инфекционист;
- врач-патологоанатом;
- врач-эпидемиолог;
- врач-лаборант;
- врач-анестезиолог;
- врач-радиолог;
- врач-бактериолог;
- врач-рентгенолог;
- врач-вирусолог;
- врач общей практики - семейный врач;
- врач-терапевт;
- врач-педиатр;
- врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
- медицинская сестра;
- младшая медицинская сестра (всех наименований);
- медицинский регистратор;
- сестра-хозяйка;
- водитель.
При этом МОЗ подчеркивает, что медицинская помощь пациентам с инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусом, предоставляется бесплатно.
Ранее ведомство сообщало, что в инфекционных больницах по всей Украине работают 2 тысячи врачей-инфекционистов и около 5 тысяч медсестер и санитаров.
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