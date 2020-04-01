Медицинские сотрудники в Украине, которые занимаются лечением коронавируса, уже за март 2020 года получат доплату в размере трех должностных окладов. Об этом сообщает Минздрав на своей страничке в Facebook.

"Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в приказе, подписанном министром здравоохранения Максимом Степановым.

Документ содержит перечень должностей медицинских работников, которым осуществляется доплата:

экстренный медицинский техник;

врач-пульмонолог;

врач-инфекционист;

врач-патологоанатом;

врач-эпидемиолог;

врач-лаборант;

врач-анестезиолог;

врач-радиолог;

врач-бактериолог;

врач-рентгенолог;

врач-вирусолог;

врач общей практики - семейный врач;

врач-терапевт;

врач-педиатр;

врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;

медицинская сестра;

младшая медицинская сестра (всех наименований);

медицинский регистратор;

сестра-хозяйка;

водитель.

При этом МОЗ подчеркивает, что медицинская помощь пациентам с инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусом, предоставляется бесплатно.

Ранее ведомство сообщало, что в инфекционных больницах по всей Украине работают 2 тысячи врачей-инфекционистов и около 5 тысяч медсестер и санитаров.