Медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом, будут платить почасовую зарплату [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины ввел почасовую оплату медицинским работникам, которые непосредственно занимаются лечением пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
"На внеочередном заседании 23 марта Кабинет Министров Украины поддержал инициативу министра здравоохранения Ильи Емца и принял постановление, которым вводится почасовая оплата медикам и другим работникам, которые непосредственно занимаются лечением украинский от COVID-19", - говорится в сообщении.
Сколько будут получать медики, которые рискуют своими жизнями и здоровьем пока не прописано, однако по словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения Украины Артема Дехтяренко, для некоторых категорий работников сферы охраны здоровья зарплаты могут быть повышены в три раза.
Ранее ведомство сообщало, что в инфекционных больницах по всей Украине работают 2 тысячи врачей-инфекционистов и около 5 тысяч медсестер и санитаров.
по теме
Благодійний фонд Вадима Столара забезпечив лікарні Києва захисним медичним обладнанням
Лікарі перебувають на передовій у боротьбі з коронавірусом, тож і захисту потребують найбільше
Кабмин соберется на заседание: какие вопросы рассмотрят
В пятницу, 20 марта, Кабинет министров Украины проведет заседание
С 17 марта ужесточен карантин: основные запреты
На территории всей Украины ввели усиленные ограничительные меры
Кабмін ухвалив закриття ресторанів, фітнес-центрів та ТРЦ
Від сьогодні по всій Україні мають припинити роботу всі заклади громадського харчування, торговельно-розважальні центри, фітнес-центри, заклади культури
Коронавирус в Украине: Кабмин соберется на экстренное заседание
В субботу, 14 марта, Кабинет министров соберется на внеочередное заседание из-за вспышки коронавируса