Кабинет министров Украины ввел почасовую оплату медицинским работникам, которые непосредственно занимаются лечением пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"На внеочередном заседании 23 марта Кабинет Министров Украины поддержал инициативу министра здравоохранения Ильи Емца и принял постановление, которым вводится почасовая оплата медикам и другим работникам, которые непосредственно занимаются лечением украинский от COVID-19", - говорится в сообщении.

Сколько будут получать медики, которые рискуют своими жизнями и здоровьем пока не прописано, однако по словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения Украины Артема Дехтяренко, для некоторых категорий работников сферы охраны здоровья зарплаты могут быть повышены в три раза.

Ранее ведомство сообщало, что в инфекционных больницах по всей Украине работают 2 тысячи врачей-инфекционистов и около 5 тысяч медсестер и санитаров.