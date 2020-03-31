А от на Тернопільщині медиків бракує. В області найбільша кількість інфікованих медпрацівників. Вони зараз становлять майже половину із 78 хворих. Через небезпеку підхопити коронавірус люди почали масово звільнятися. В одному лише Тернополі з інфекційного відділення пішли 8 лікарів, ще сім із Монастириської районної лікарні. Схожа ситуація і в інших медзакладах області.

На Прикарпатті з Covid-19 п'ять медиків. Ще шість із підозрою чекають на результати лабораторних досліджень. Аби заохотити та утримати лікарів на роботі, місцева влада вже виділила додаткові гроші їм на зарплати.

Володимир Шматько, міський голова Чорткова: