На Тернопільщині катастрофічно бракує медиків [ Редактировать ]
А от на Тернопільщині медиків бракує. В області найбільша кількість інфікованих медпрацівників. Вони зараз становлять майже половину із 78 хворих. Через небезпеку підхопити коронавірус люди почали масово звільнятися. В одному лише Тернополі з інфекційного відділення пішли 8 лікарів, ще сім із Монастириської районної лікарні. Схожа ситуація і в інших медзакладах області.
На Прикарпатті з Covid-19 п'ять медиків. Ще шість із підозрою чекають на результати лабораторних досліджень. Аби заохотити та утримати лікарів на роботі, місцева влада вже виділила додаткові гроші їм на зарплати.
Володимир Шматько, міський голова Чорткова:
Я звертаюся до тих, хто має медичну освіту. Нам сьогодні потрібні сестри медичні, брати медичні на роботу в наше інфекційне відділення. На жаль, продовжують звільнятися медичні працівники. Я прошу до вас допоможіть. Хто раніше працював, хто має освіту. Будь ласка працевлаштовуйтеся в нашу районну лікарню. Допоможіть рятувати жяття і здоров'я людей.
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