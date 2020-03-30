В понедельник, 30 марта, стало известно, что Верховная рада Украины со второй попытки назначила новым министром финансов Сергея Марченко.

За назначение Марченко проголосовали 256 нардепов при 226 минимально необходимых.

Также, Верховная Рада со второго раза назначила Максима Степанова новым главой Министерства здравоохранения. За его назначение проголосовали 246 нардепов.

Сергей Марченко был замминистра финансов с 2016-го по 2018 год, когда ведомство возглавлял Александр Данилюк. В 2018-2019 годах был замглавы Администрации президента при президенте Порошенко. Марченко в 2019 году баллотировался в парламент на внеочередных парламентских выборах по списку партии "Украинская стратегия" экс-премьер-министра Владимира Гройсмана.

Максим Степанов окончил Донецкий национальный медицинский университет по специальности "хирург" и Национальный экономический университет, где получил диплом по международной экономике.

Поступив во второй вуз, Степанов одновременно пошел работать заместителем гендиректора в ГК "Торговый дом" Газ Украины "НАК "Нафтогаз". За два года стал заместителем генерального директора ЗАО "ПФК "Вече". В 2003-2004 годах работал в налоговой администрации Украины на должности заместителя председателя ГНАУ.

Во времена Януковича Степанов занял пост директора госпредприятия "Полиграфкомбинат "Украина" (изготовление бланков паспортов, трудовых, медицинских книжек, и т. п), увеличив его доход в десятки раз. Считается также, что Степанов ликвидировал монополию концерна ЕГАПС на печать паспортов и других документов, которыми теперь занимается государственный полиграфкомбинат.