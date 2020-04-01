Украина присоединилась к европейским санкциям против Беларуси [ Редактировать ]
Украина присоединилась к санкциям Европейского Союза против Беларуси. Это выплывает из текста заявления, опубликованного на сайте Европейского Совета.
"Решение Совета Евросоюза продлевает ограничительные меры в отношении Беларуси на один год, до 28 февраля 2021 года.
Страны-кандидаты (на вступление в ЕС - ред.) Республика Северная Македония, Черногория и Албания, потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - говорится в документе.
В Евросоюзе ввели первые визовые санкции против Беларуси и ее президента Александра Лукашенко в 2002 году в связи с нарушением прав человека. В 2016 году Брюссель отменил некоторые санкции, в частности, против 170 белорусских чиновников, включая Лукашенко, и трех компаний.
На данный момент сохраняется эмбарго на ввоз оружия и полицейской спецтехники в Беларусь. А также ограничительные меры против четырех белорусских силовиков из-за нераскрытых исчезновений двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999-2000 годах.
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