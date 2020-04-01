Однією з умов отримання чергового траншу від МВФ - було створення ринку землі. Ось як це прокоментував голова політради партії "Опозиційна Платформа - За життя".

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

МВФ должен сегодня идти навстречу всем странам, особенно развивающимся, особенно нуждающимся с учетом экономической и социальной политики в этих странах, для того чтобы им предоставить помощь и в борьбе с коронавирусом, и допустить и применить элементы снисхождения в вопросах обслуживания долгов, и представления новых кредито,в и открытия новых программ финансирования МВФ.

И в это же самое время МВФ цинично требует путем шантажа от Украины принятия рынка земли - для того, чтобы разворовывать эту землю, и требования в отношении закона о банковской деятельности.

Я думаю, мы еще поговорим по поводу и одного, и второго. Но когда речь идет о земле, а МВФ знает, что 70% граждан Украины категорически против продажи земли, то ведь там сидят люди, которые обладают и определенным уровнем знаний, и интеллекта, для того чтобы понимать, что в этих тяжелейших условиях подобное требование - это требование, направленное на уничтожение страны, на разграбление страны. Более того, если это требование, этот цинизм связаны с тем, что никуда "они", то бишь мы, Украина, не денется, - то мне кажется, что если бы сегодня в стране была профессиональная власть, они бы глубоко разочаровались и ошиблись, потому что власть должна занять позицию реструктуризации долгов. И не просто просьб, а требований по отношению к МВФ, что сегодня мы не можем обслуживать эти долги, сегодня мы не можем рассчитывать на помощь новых финансовых программ, в том числе и МВФ, с учетом тех требований, которые они предъявляют. Потому что в этих условиях обострения социальной ситуации в стране в отношении к тому же закону о земле и рынку земли, требовать подобное от власти - это фактически самоубийство для этой власти.

И власть настоящая, еще раз подчеркиваю, профессиональная, должна была занять другую позицию. Такая позиция есть. Более того, это не изобретение велосипеда. Я могу назвать периоды времени, когда власть Украины занимала принципиальную позицию, и эта позиция тогда увенчалась успехом, и сейчас власть одна проявляет уверенность в каждом своем желании, независимо от того - или это сфера мирного урегулирования, или это борьба с коронавирусом, или это требования МВФ, международных финансовых корпораций по отношению к Украине.

Власть должна быть принципиальной, последовательной, она должна демонстрировать эту смелость решений, принципиальность, уверенность именно нашим гражданам.