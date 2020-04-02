Американский композитор Адам Шлезингер умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает Variety.

52-летний музыкант больше недели находился в медикаментозной коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких в больнице в Нью-Йорке.

Шлезингер работал с группами Fountains Of Wayne, Ivy и Tinted Windows. Он является обладателем трех премий "Эмми" и одной "Грэмми" - за лучший комедийный альбом в 2009 году.

За саундтрек к фильму "То, что ты делаешь!" в 1997 году был номинирован на "Оскар" и "Золотой глобус".