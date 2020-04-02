Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время военного парада Победы на Красной площади, 9 мая 2019 года/РИА "Новости"

Российские власти рассматривают несколько сценариев проведения Парада Победы в 2020 году, в том числе перенос мероприятия на осень из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и Минобороны РФ.

Первый вариант предусматривает проведения парада в Москве 9 мая из-за распространения коронавируса без зрителей.

Власти склоняются ко второму варианту - устроить полноценный Парад Победы осенью. Его могут приурочить либо ко дню окончания Второй мировой войны (2 сентября), либо к параду 7 ноября 1941 года, проходившему в разгар битвы за Москву.

Первый парад в честь победы в Великой отечественной войне состоялся на Красной площади 24 июня 1945 года. Принимал его маршал Георгий Жуков. После этого в советское время парады в честь Победы проходили только в юбилейных 1965-м, 1975-м, 1985-м и 1990 годах.

В 2020 году отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны. В Москве 9 мая собирались устроить грандиозный парад на Красной площади. Свое присутствие на мероприятии подтвердили лидеры 17 стран.