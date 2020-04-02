Врачи скорой помощи "подняли" бунт из-за зарплат (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 2 апреля, работники службы экстренной медицинской помощи Запорожской области записали видеообращение президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Мы возмущены приказом нового министра №759, где там исключены работники службы скорой помощи. Те, которе находятся на передовой, те, которые находятся на войне с инфекциями туберкулеза, СПИДа, ВИЧ, коронавируса. Исключены из списка по получению нашей заработной платы.
Мы обращаемся к вам, как к слуге народа...", - заявили возмущенные медики.
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