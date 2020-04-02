Коронавирус в Украине: Минздрав обновил данные [ Редактировать ]
По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 804. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.
Отметим, контрольный PLR тест больной в Хмельницком коронавирусом показал отрицательный результат. Если второй тест также будет отрицательный - это означает, что женщина полностью выздоровела.
Не забывайте соблюдать все меры безопасности. Берегите себя и заботьтесь о близких!
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