По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 804. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Отметим, контрольный PLR тест больной в Хмельницком коронавирусом показал отрицательный результат. Если второй тест также будет отрицательный - это означает, что женщина полностью выздоровела.

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