Кабмин назначил замминистра соцполитики [ Редактировать ]
Кабинет Министров Украины назначил Татьяну Сальникову заместителем министра социальной политики по вопросам европейской интеграции.
Соответствующее распоряжение правительства №365 от 1 апреля опубликовано на сайте Кабмина.
"Назначить Сальникову Татьяну Геннадьевну заместителем министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции", - говорится в распоряжении.
Сальникова является директором ООО "Всеукраинский администратор пенсионных фондов", а также членом общественного совета при Пенсионном фонде Украины.
Ранее сообщалось, что Кабмин уволил замглаву Минфина.
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Так, на сайте КМУ опубликовано соответствующее распоряжение правительства от 1 апреля
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