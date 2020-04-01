Кабмин ужесточит карантин в Украине [ Редактировать ]
В среду, 1 апреля, Кабинет министров на заседании принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Согласно решению Кабмина, отныне в Украине будет запрещено:
- пребывание в общественных местах без одетой маски или респиратора;
- перемещение группой из более чем двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
- посещение спортивных и детских площадок;
- проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления и тому подобное.
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