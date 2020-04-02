Кабмин уволил замглаву Минфина [ Редактировать ]
В четверг, 2 апреля, Кабинет министров Украины уволил Олега Мельника с должности заместителя министра финансов. Об этом сообщается на правительственном портале.
Так, на сайте КМУ опубликовано соответствующее распоряжение правительства от 1 апреля №362.
"Уволить Мельника Олега Владимировича с должности заместителя министра финансов Украины в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 закона "О центральных органах исполнительной власти", - указано в тексте документа.
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