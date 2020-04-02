Школьник напечатал на 3D-принтере более 80 защитных экранов для медиков [ Редактировать ]
На Филиппинах 16-летний школьник Маркус Чу напечатал на домашнем 3D-принтере более 80 защитных экранов для местных медиков. Об этом сообщает Reuters.
Маркус надеется, что 3D-технологии защитят врачей от коронавируса в условиях критической нехватки средств индивидуальной защиты в стране.
По словам парня, принтер ему подарили на Рождество. "Я чувствую, что это моя возможность наконец-то помочь в очень серьезной ситуации, даже если немного", – сказал он.
"Сначала Маркус использовал дизайн с открытым исходным кодом из сети – для изготовления каркаса щитов, но в конце концов нашел способ изменения дизайн так, чтобы на его изготовление потребовалось меньше материалов и это происходило бы быстрее", - говорится в сообщении.
Защитные щиты регулярно передают медикам местных больниц, которые постоянно находятся среди инфицированных коронавирусом.
Ранее мы писали о том, что в Херсонской области коронавирус "убил" медсестру. Также читайте о том, что в Италии на помощь врачам пришли киборги.
по теме
На Філіппінах підліток виготовляє захисні щитки для лікарів
Дизайн щитків знайшов в інтернеті і сам вдосконалив. Його сім'я роздала чотирьом столичним лікарням кілька десятків таких захисних засобів і планують надрукувати ще
Інженери та волонтери світу взялись за допомогу медикам
Розмах пандемії поставив світ перед дефіцитом медпрепаратів та обладнання. Масок, захисних костюмів та апаратів штучної вентиляції легень бракує у лікарнях навіть багатих та розвинених країн
У Манілі влаштували "коронавірусний готель" для робітників
Протиепідемічний притулок для робітників з околиць організували в Манілі. Там оселилися близько сотні людей, серед них чимало безхатьків. У кожного окремий бокс для ночівлі, триразове харчування, вранці душ.
На Філіппінах відкрили протиепідемічний притулок для робітників
Протиепідемічний притулок для робітників з околиць організували в Манілі. Там оселилися близько сотні людей, серед них чимало безхатьків. У кожного окремий бокс для ночівлі, триразове харчування, вранці душ
Украинские аппараты для вентиляции легких снабдят отечественными клапанами
Компания Ravel Laboratory начнет печать клапанов на 3D принтерах