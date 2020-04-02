В Херсонской области умерла медсестра поликлиники города Олешки, инфицированная коронавирусом. 68-летняя женщину госпитализировали с симптомами пневмонии, медики не смогли ее спасти. Об этом сообщает местное издание "Херсонці".

Экспресс-тест женщины на СОVID-19 был негативный, однако позже пришли результаты ПЦР-исследований, которые его подтвердили.

Позже в Олешках были установлены блокпосты на въездах в населенный пункт из-за карантина. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Воронов. Посты установлены возле рынка Лесной у села Левые Саги и на посту полиции "Пассат" между Олешками и Херсоном.

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"Комплектуем всем необходимым блокпосты. Первый возле АЗС Близнецы, второй стационарный пост Пассат между Херсоном и Олешками. Держу ситуацию на личном контроле. Будут останавливать, мерить температуру и выявлять больных. Если превышает 38 градусов, передают медикам, обработают транспортное средство, плюс установить дезбарьеры для колес авто", - объяснил мэр.

Также сообщается, что сейчас по всему району ищут людей, которые контактировали с умершей медсестрой. Их может быть немало, учитывая, что женщина работала в лаборатории, где брали анализы крови и общалась со многими коллегами.

Кроме того, она жила в квартире многоэтажки в районе с самой высокой плотностью населения в городе. Теперь этот дом будут дезинфицировать.

В то же время, речи о закрытии поликлиники и самоизоляции медперсонала пока не ведется, заверил заместитель главврача Олешковской больницы Василий Борисов.

В свою очередь, председатель районного совета Павел Потоцкий заверил, что местные власти сделали все возможное для борьбы с коронавирусом в масштабах района.

"На костюмы, маски, медикаменты и оборудование райбольнице выделили из бюджета более четырех миллионов гривен. Резервный фонд также увеличили втрое - со ста до трехсот тысяч гривен. На эти деньги будут закупать обеззараживающие средства и проводить дезинфекцию общественных мест и других объектов по мере надобности", - рассказал он.

По последним данным, в Украине насчитывается 794 официально подтвержденных случаев коронавируса. 20 человек умерли.