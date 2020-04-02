104-летний американец Уильям Лапшис, ветеран Второй мировой войны, обитатель дома престарелых в городе Леванон, штат Орегон – самый старый человек в мире, излечившийся от коронавируса. Об этом пишет издание The Oregonian со ссылкой на дочь ветерана Кароли Браун.

Родные и близкие старика были очень рады его выздоровлению – они подарили ему воздушные шары и шоколадный торт, который он, по словам дочери, очень любит.

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Отмечается, что Лапшис пользуется популярностью – чтобы поздравить его со столетним юбилеем собрались не менее 250 человек.

"На этот раз количество празднующих ограничилось дочерью ветерана и ее семьей, причем все присутствующие надели маски, как предписано Минздравом США. Виновник торжества прибыл на праздник в инвалидном кресле, на нем был армейский берет времен Второй мировой и синие джинсы", - говорится в сообщении.

Кароли Браун уверена, что секрет долголетия ее отца, в прошлом торговца подержанными автомобилями – в его неизменном оптимизме.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах от коронавируса вылечилась 101-летняя женщина. А в Италии от коронавируса вылечился 101-летний мужчина.