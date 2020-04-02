В Вооруженных силах Украины, в Киевском гарнизоне, зафиксировали второй случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

У одного из военнослужащих Киевского гарнизона, что с 23 марта находился на самоизоляции в связи с контактом с больным, 30 марта были взяты образцы для исследования. По результатам теста было подтверждено заболевание на острую респираторную болезнь COVID-19.

"По состоянию на 17.00 2 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован еще 1 случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

В настоящее время состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Двух военнослужащих, имевших с ним контакты во время исполнения служебных обязанностей отправлено на самоизоляцию.

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