В ВСУ зафиксирован второй случай коронавируса [ Редактировать ]
В Вооруженных силах Украины, в Киевском гарнизоне, зафиксировали второй случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.
У одного из военнослужащих Киевского гарнизона, что с 23 марта находился на самоизоляции в связи с контактом с больным, 30 марта были взяты образцы для исследования. По результатам теста было подтверждено заболевание на острую респираторную болезнь COVID-19.
"По состоянию на 17.00 2 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован еще 1 случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
В настоящее время состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Двух военнослужащих, имевших с ним контакты во время исполнения служебных обязанностей отправлено на самоизоляцию.
Ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковске, в городском перинатальном центре, умерла женщина с подозрением на коронавирус.
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