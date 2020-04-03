Очередь на остановке во время карантина/ Фото: pravda.com.ua

В пятницу, 3 апреля, в Киеве на конечной остановке общественного транспорта по ул. Радунской заметили скопление более 100 людей.

Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный".

На видеоролике видно огромную очередь на остановке. К тому же, люди в ней явно не соблюдают 1,5-метровую дистанцию, обусловленную введением карантина.

Схоже, що такі заходи спрямовані тільки на поширення вірусу, а не на його подолання.



Київ, Радунська pic.twitter.com/27IetAIvxy — Киев Оперативный (@KyivOperativ) April 3, 2020

"Похоже, что такие меры направлены только на распространение вируса, а не на его преодоление", - говорится в подписи под видео.

Примечательно, что на бигборде рядом с остановкой виднеется надпись "Ограничьте социальные контакты".

Напомним, в Киеве уже открыли 35 уголовных производств за нарушение карантина. Также читайте о том, что Кабинет министров планирует усилить карантинные меры в Украине.