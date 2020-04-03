Карантин по-киевски: на остановке скопились более 100 людей (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 3 апреля, в Киеве на конечной остановке общественного транспорта по ул. Радунской заметили скопление более 100 людей.
Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный".
На видеоролике видно огромную очередь на остановке. К тому же, люди в ней явно не соблюдают 1,5-метровую дистанцию, обусловленную введением карантина.
Схоже, що такі заходи спрямовані тільки на поширення вірусу, а не на його подолання.— Киев Оперативный (@KyivOperativ) April 3, 2020
Київ, Радунська pic.twitter.com/27IetAIvxy
"Похоже, что такие меры направлены только на распространение вируса, а не на его преодоление", - говорится в подписи под видео.
Примечательно, что на бигборде рядом с остановкой виднеется надпись "Ограничьте социальные контакты".
Напомним, в Киеве уже открыли 35 уголовных производств за нарушение карантина. Также читайте о том, что Кабинет министров планирует усилить карантинные меры в Украине.
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