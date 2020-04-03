Кабинет министров планирует усилить карантинные меры в Украине. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

"Для того, чтобы у нас не было испанского или итальянского сценария распространения коронавируса, нам нужно усиление карантина. Другого пути просто не существует ", - подчеркнул глава МОЗ.

По его словам, соответствующее решение правительства с конкретными мерами обнародуют в ближайшее время.

Как уточнил Степанов, ограничения во время карантина будут касаться передвижения людей на улице, посещения спортивных площадок и скверов, запрета массовых мероприятий и тому подобного.

Кроме того, на улице нужно будет находиться в средствах индивидуальной защиты.

"Ужасные вспышки пандемии в некоторых европейских странах, по моему мнению, вызваны тем, что они слишком медлили с внедрением ограничительных мероприятий. Поэтому я сразу говорил, что в этой войне с невидимым врагом нужно действовать быстро и решительно ", - подытожил министр.

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