В Житомирской области зафиксировано еще три случая коронавируса [ Редактировать ]
В пятницу, 3 апреля, в Житомирской области обнаружили еще три лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает пресс-служба ОГА.
"Обнаружили три положительные случаи заболевания коронавирусом у двух жителей Коростеня и в 79-летней житомирянки, которая недавно вернулась из Испании", - рассказал Бунечко.
Поэтому, по состоянию на 16:00 3 апреля 2020 года, в области зарегистрировано 9 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Также главный государственный санитарный врач Житомирской области Зиновий Парамонов сообщает, что по состоянию на 3 апреля, по результатам вирусологических исследований областного лабораторного центра (методом ПЦР) было исследовано материал от 15 больных из области.
Ранее мы писали, что в Днепропетровской области от коронавируса вылечился второй человек.
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