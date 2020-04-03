Не допустити національної катастрофи: в "Опозиційній платформі - За життя" розробили антикризовий план подолання епідемії коронавірусу в Україні

"Опозиційна платформа - За життя" пропонує зупинити медичну реформу, надати медичну допомогу усім громадянам, незалежно від того, підписана в них декларація з лікарем, чи ні. Та встановити доплату медикам у розмірі 300 відсотків від зарплатні