На Донбасі за підтримки Наталії Королевської створили Координаційний штаб для медичної та соціальної допомоги мешканцям прифронтової зони [ Редактировать ]
Уже другий тиждень на Донбасі діє Координаційний штаб - спеціальний майданчик для медичної та соціальної допомоги у регіоні. Волонтери, активісти, мери міст і політики акумулюють усе необхідне для місцевих лікарень та населення.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Сегодня Константиновская городская больница получила прекраснейший американский аппарат искусственной вентиляции легких, Дружковке выделены деньги на покупку двух аппаратов искусственной вентиляции легких. Территориальный центр Константиновки - 500 человек, которые находятся на социальном сопровождении - сможет обеспечить индивидуальной защитой и продуктовыми пакетами, ветеранская организация Дружковки начнет работать по самым незащищенным ветеранам, сегодня они получили первый этап груза с гуманитарной помощью, которую завтра уже начнут раздавать людям.
по теме
Не допустити національної катастрофи: в "Опозиційній платформі - За життя" розробили антикризовий план подолання епідемії коронавірусу в Україні
"Опозиційна платформа - За життя" пропонує зупинити медичну реформу, надати медичну допомогу усім громадянам, незалежно від того, підписана в них декларація з лікарем, чи ні. Та встановити доплату медикам у розмірі 300 відсотків від зарплатні
Українські військові передали гуманітарну допомогу у Нижнянський психоневрологічний диспансер
Нижнянський психоневрологічний диспансер розташований лише за кілька кілометрів від лінії фронту - періодично тут чути вибухи. 155 пацієнтів потребують особливої уваги, але попри близькість до лінії фронту та протикоронавірусні заходи, про цих людей не забувають
Волонтери Миколаєва об'єдналися для допомоги літнім та самотнім людям
Волонтери розвозять замовлення по медичних та соціальних закладах, і вже оголосили новий збір коштів, адже попит на товари першої необхідності поки перевищує можливості благодійників
Реализация Антикризисного плана ОПЗЖ позволит подготовиться к пику эпидемии - Юрий Бойко
Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко сделал заявление
"Опозиційна платформа - За життя" розробила антикризовий план соціального захисту населення в умовах епідемії коронавірусу - Віктор Медведчук
Українська влада почала запізно боротися з коронавірусом та його наслідками, - так вважає голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук
Медицина України не готова до епідемії коронавірусу: "Опозиційна платформа - За життя" закликає скасувати скандальну медреформу - Юрій Бойко
Карантин треба продовжити, доки не вдасться підготувати лікарні до масових випадків інфікування на Covid-19, - про це заявив співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко