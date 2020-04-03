У п'ятницю, 27 березня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко розповів про те, чого варті призначення в уряді та чи справді запрацює земельна реформа, яку депутати підтримали.

Як Ви оцінюєте кадрові зміни в уряді? Наприклад, ваша фракція підтримала призначення Степанова міністром охорони здоров'я. Чому? Та яких результатів від нього очікуєте?

На самом деле, там дикая кадровая чехарда. За три недели поменяли двух министров, не назначен министр энергетики. Практически министр финансов, министр здравоохранения, министр энергетики (ключевые сегодня фигуры) не назначены. Это свидетельство легкомысленного отношения к кадрам и конечно это просто безобразие. Когда мы приходим на совет, сидит премьер-министр, уже министра финансов нет, который два дня назад рассказывал, какой хороший бюджет они подготовили. И на вопрос "где ваш министр финансов?" - молчание и говорят "вот мы сейчас нового представим". Мы проголосовали за кандидатуру министра здравоохранения, потому что в сегодняшней ситуации невозможно, чтобы его не было. Он когда представлял свою программу, он сказал, что он не будет следовать той реформе Супрун, которая вызвала такое негодование у людей в стране.

Чому депутати так і не підтримали запропоновані зміни держбюджету? Що в них не так?

Потому что все изменения касались того, что забирали у наших людей и, как священную корову, не трогали внешнее заимствование. Они перепутали приоритет. Надо начинать корректировку с бюджета. С того, чтобы не платили мы по внешним долгам, по сколько форс-мажор в мире, реструктурировать задолженность. Эти деньги направить на нужды, которые сегодня кричащие, а не забирать последнее у местных бюджетов и людей.

Верховна Рада прийняла вже другий пакет антикризових рішень, щоб підтримати людей та економіку. Що у цьому пакеті, на вашу думку, найважливіше? Та які ще рішення потрібні?

Мы проголосовали за этот законопроект. Там есть определенные налоговые льготы, там есть недопущение проверок на этот период. Мы считаем, что это только первые этап. На самом деле, самое главное, чтобы бизнес, особенно малый и средний, почувствовал поддержку государства. Надо давать доступные кредиты, надо давать прямое бюджетное финансирование там, где люди не сокращены и получают зарплату. И ответить на вопрос: возьмем ресторан или магазин. Как он будет открываться после карантина? Через месяц его нужно запускать, потому что это сотни тысяч рабочих мест по стране. И вот для этого должна быть программа, которая, надеюсь, будет подготовлена правительством.

Що буде далі з земельною реформою? Чи вірите ви, що прийняті норми запрацюють у тому вигляді, як за них проголосували депутати?