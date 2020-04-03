По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине зафиксировано 1072 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствует новая статистика МОЗ.

"Всего в Украине зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19. В общем 22 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.

Наибольшее число зараженных за прошедшие сутки было подтверждено в Киеве и Черновицкой области.

г. Киев - 180 случаев;

Черновицкая область - 171 случай;

Тернопольская область - 114 случаев;

Ивано -Франковская область - 81 случай;

Киевская область - 70 случаев;

Винницкая область - 61 случай;

Черкасская область - 55 случаев;

Сумская область - 30 случаев;

Ровенская область - 25 случаев;

Закарпатская область - 24 случая;

Запорожская область - 22 случая;

Одесская область - 20 случаев;

Кировоградская область - 15 случаев;

Львовская область - 13 случаев;

Днепропетровская область - 12 случаев;

Волынская область - 10 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Хмельницкая область - 7 случаев;

Житомирская область - 6 случаев;

Полтавская область - 5 случаев;

Черниговская область - 5 случаев

Херсонская область - 4 случая;

Луганская область - 3 случая;

Харьковская область - 1 случай.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.