Коронавирус в Украине: число зараженных перевалило за 1000 [ Редактировать ]
По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине зафиксировано 1072 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствует новая статистика МОЗ.
"Всего в Украине зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19. В общем 22 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.
Наибольшее число зараженных за прошедшие сутки было подтверждено в Киеве и Черновицкой области.
- г. Киев - 180 случаев;
- Черновицкая область - 171 случай;
- Тернопольская область - 114 случаев;
- Ивано -Франковская область - 81 случай;
- Киевская область - 70 случаев;
- Винницкая область - 61 случай;
- Черкасская область - 55 случаев;
- Сумская область - 30 случаев;
- Ровенская область - 25 случаев;
- Закарпатская область - 24 случая;
- Запорожская область - 22 случая;
- Одесская область - 20 случаев;
- Кировоградская область - 15 случаев;
- Львовская область - 13 случаев;
- Днепропетровская область - 12 случаев;
- Волынская область - 10 случаев;
- Донецкая область - 8 случаев;
- Хмельницкая область - 7 случаев;
- Житомирская область - 6 случаев;
- Полтавская область - 5 случаев;
- Черниговская область - 5 случаев
- Херсонская область - 4 случая;
- Луганская область - 3 случая;
- Харьковская область - 1 случай.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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