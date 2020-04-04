Киев закупил 400 камер видеонаблюдения с возможностью дистанционного температурного контроля.

Об этом сообщается на портале госзакупок Prozorro.

По информации, новые видеокамеры установят в разных районах столицы.

Известно, что аппараты фирмы Hikvision могут делать скрининг температуры тела с точностью до 0.5 градусов.

Отмечается, что стоимость одного устройства составляет 125 тысяч гривен, а данные будут отправляться к правоохранительным органам.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о том, когда в Украине начнется пик заболеваемости коронавирусом.