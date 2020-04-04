В Киеве появятся видеокамеры для измерения температуры тела [ Редактировать ]
Киев закупил 400 камер видеонаблюдения с возможностью дистанционного температурного контроля.
Об этом сообщается на портале госзакупок Prozorro.
По информации, новые видеокамеры установят в разных районах столицы.
Известно, что аппараты фирмы Hikvision могут делать скрининг температуры тела с точностью до 0.5 градусов.
Отмечается, что стоимость одного устройства составляет 125 тысяч гривен, а данные будут отправляться к правоохранительным органам.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о том, когда в Украине начнется пик заболеваемости коронавирусом.
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