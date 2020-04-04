Стало известно, когда в Украине начнется пик заболеваемости коронавирусом [ Редактировать ]
В Украине заболеваемость коронавирусной инфекцией достигнет максимального пика в средине апреля.
Об этом в субботу, 4 апреля, на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, высокий уровень инфицирования коронавирусом приведет к быстрому заполнению больниц пациентами с тяжелой формой заболевания.
"Если мы не будем предпринимать более жестких ограничительных карантинных мер, то мы можем ожидать пик заболеваемости коронавирусом уже начиная с 14-15 апреля",- отметил Ляшко.
Также он добавил, что такое резкое число заболевших приведет к увеличению погибших от коронавируса.
Читайте также, в Украине коронавирусом инфицированы уже 1092 человека, из них 78 детей. От болезни погибли уже 28 человек.
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