В Украине заболеваемость коронавирусной инфекцией достигнет максимального пика в средине апреля.

Об этом в субботу, 4 апреля, на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, высокий уровень инфицирования коронавирусом приведет к быстрому заполнению больниц пациентами с тяжелой формой заболевания.

"Если мы не будем предпринимать более жестких ограничительных карантинных мер, то мы можем ожидать пик заболеваемости коронавирусом уже начиная с 14-15 апреля",- отметил Ляшко.

Также он добавил, что такое резкое число заболевших приведет к увеличению погибших от коронавируса.

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