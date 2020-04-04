Киевская власть насчитала полмиллиона горожан, которых отправили в вынужденный отпуск в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По их словам, полмиллиона граждан остались в неоплачиваемом бессрочном отпуске и скоро у них может совсем не остатся денег.

"В Киеве, по нашим подсчетам, примерно полмиллиона человек взяли отпуска за свой счет. Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Некоторые запасы у них, к примеру, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег", -отмечается в заявлении.

Также глава КГГА Виталий Кличко заверил, что каждому вынужденно неработающему киевлянину будет выделена денежная доплата.

Ранее стало известно количество киевлян, которые болеют пневмонией. Всех пациентов будут тестировать на наличие коронавирусной инфекции.