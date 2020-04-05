Коронавирус в Украине: последние сведения [ Редактировать ]
По состоянию на 22:00 4 апреля, в Украине зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19. 25 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Коронавирусная болезнь COVID-19 - инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых коронавирусов.
К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся: повышение температуры тела, быстрая утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. У некоторых инфицированных не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия. У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мер не требуется.
Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше.
При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания следует обращаться за медицинской помощью.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.
25 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней, до 24 апреля 2020 года.
по теме
Коронавирус в Украине: последние сведения
В Украине зафиксированы 84 случая коронавируса
У Китаї святкують перемогу над коронавірусом
Інші країни з недовірою ставляться до новин з Пекіну - чи справді китайці покінчили з COVID-19?
Известный британский комик умер от коронавируса
Эдди Лардж инфицировался COVID-19 в больнице
За отсутствие масок пока штрафовать не будут - МВД
По его словам, из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу
Ажиотаж и километровые очереди: как украинцы возвращаются домой
Из-за коронавируса и ужесточенного карантина во многих странах, украинцы массово ринулись домой