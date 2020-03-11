Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в мире пандемию коронавируса. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге.

ВОЗ обеспокоена вспышкой коронавируса в мире.

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"ВОЗ круглосуточно оценивает эту вспышку, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия. Поэтому мы сделали оценку, что COVID19 можно охарактеризовать как пандемию", - заявил глава ВОЗ.

Пандемия - сильная эпидемия, которая характеризуется распространением инфекционного заболевания на всей территории страны и всего мира.