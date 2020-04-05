Покупатель, который устроил скандал в одном из супермаркетов Полтавы и бросил кассиру в лицо горсть монет, объяснил, почему так поступил, и извинился за содеянное.

Соответствующее видео появилось в соцсети Facebook.

"Я уже собрал эти деньги, чтоб уходить, а она в последнюю минуту: "Да иди уже!" И меня "взорвало", - говорит мужчина.

Напомним, в Полтаве мужчина устроил скандал в супермаркете и швырнул в лицо кассиру горсть металлических гривен. Видео с места происшествия быстро разошлось в социальных сетях.

Судя по видео, скандал между кассиром, давшей ему сдачу мелкими монетами и покупателем, произошел в одном из сетевых супермаркетов. При этом кассир заявила, что металлические гривны - это также национальная валюта. Покупатель в ответ швырнул горсть монет кассиру прямо в лицо, сказав, чтобы она сама пользовалась такой валютой.

"Насобирала тут 20 гривен…", - недовольно прокомментировал мужчина-покупатель и пошел на выход. Охранники пытались в след ему угрожать полицией, однако покупатель их обматерил и выйдя из магазина сел в машину.

По данным Нацполиции, по факту правонарушения открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В ходе досудебного расследования полицейскими установлены очевидцы и потерпевшая женщина, а также лицо, причастное к правонарушению. Им оказался 49-летний житель города Полтава. Во время общения с полицейскими фигурант дал показания и признал свою вину.

Продолжается досудебное расследование.

В случае доказательства вины мужчины, ему может грозить наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее мы писали о том, что в супермаркетах Киева выстроились огромные очереди из-за карантина.