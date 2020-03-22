В воскресенье, 22 марта, в Киеве с самого утра в супермаркетах образовались огромные очереди. Об этом сообщает "Инсайдер".

Отмечается, что в очередях за продуктами стоят по 50-70 человек.

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Напомним, в субботу, 21 марта, в Киеве подтвердили 7 новых случаев коронавируса.

18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.

В Киеве запретили детские и спортивные площадки на период карантина. Также читайте о том, что в Киеве общественный транспорт прекращает работу.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом COVID-19.