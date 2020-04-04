В Полтаве мужчина устроил скандал в супермаркете и швырнул в лицо кассиру горсть металлических гривен. Видео с места происшествия быстро разошлось в социальных сетях. Пользователи из разных уголков Украины активно делились этим видео, чтобы установить личность этого мужчины. Нашлись полтавчане, которые под этим видео написали: "Это Полтава, микрорайон Сады-2, ТЦ "Паровоз".

Судя по видео, скандал между кассиром, давшей ему сдачу мелкими монетами и покупателем, произошел в одном из сетевых супермаркетов. При этом кассир заявила, что металлические гривны - это также национальная валюта. Покупатель в ответ швырнул горсть монет кассиру прямо в лицо, сказав, чтобы она сама пользовалась такой валютой.

"Насобирала тут 20 гривен…", - недовольно прокомментировал мужчина-покупатель и пошел на выход. Охранники пытались в след ему угрожать полицией, однако покупатель их обматерил и выйдя из магазина сел в машину.

Реакция полиции не заставила себя ждать. Уже через пару часов замминистра МВД Антон Геращенко написал на своей странице в Фейсбуке, что полиция открыла уголовное производство в отношении жителя Полтавы, который бросил в лицо кассиру супермаркета горсть монет.

"Полиция отреагировала на хамские и хулиганские действия жителя города Полтава, который бросил в лицо кассиру супермаркета горсть из мелких монет", - написал Антон Геращенко.

По словам Геращенко, данный гражданин установлен и ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 296 КК - хулиганство. "Дальше свое слово должен сказать суд", - написал замминистра.

В свою очередь, прокурор Полтавской области Ярослав Голинский также сообщил, что взял под личный контроль досудебное расследование по факту данного случая хулиганства. "Правоохранители установили личность. Им оказался местный житель, 1971 года рождения. Сведения о событии Полтавским отделом полиции внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 296 (хулиганство). Решается вопрос о передаче уголовного производства для дальнейшего досудебного расследования в следственное управление ГУНП в Полтавской области", - сказал Голинский.



