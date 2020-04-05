Транш від МВФ - не порятунок: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко закликав владу домовитись з кредиторами і реструктуризувати борги [ Редактировать ]
Та, навіть якщо країна отримає новий транш від МВФ, повертатиме значно більше. На цьому наголошує співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. За даними Мінфіну, цього року за зовнішніми запозиченнями Україна має виплатити 17 мільярдів доларів. Тож, нардеп наголошує, аби не допустити економічного колапсу, очільники держави мають домовитись з кредиторами і реструктуризувати борги.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Первое с чего надо было начать корректировку бюджета и вообще рассмотрение ситуации по выходу из кризиса, с переговоров с внешними кредиторами, чтобы реструктуризировать задолженность. Это абсолютно понятно, что мы не в состоянии выплатить 8 миллиардов, имея такою тяжелую економическую ситуацию, пандемию, и надо проводить переговоры с владельцами еврооблигаций, ОВГЗ, которых наплодили напродавали с тем чтобы отстрочить выплаты по ним, абсолютно нелогично когда берем 4, платить 8, при чем это обставляется такими условиями, которые абсолютно цинично выглядят в условиях епидемии, с которой борется весь мир, форс-мажор во всем мире, а МВФ ставит какие-то условия. Понятно, что мир будет другой после такой эпидемии и не факт что МВФ и другие международные финансовые организации, как минимум они будут трансформироваться, и сегодня надо проводить качественные переговоры чтобы проводить реструктуризацию, а не начинать корректировку бюджета со своих граждан, защищать их и наоборот бороться за то, чтобы не платить внешние долги.
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