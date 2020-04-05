Та, навіть якщо країна отримає новий транш від МВФ, повертатиме значно більше. На цьому наголошує співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. За даними Мінфіну, цього року за зовнішніми запозиченнями Україна має виплатити 17 мільярдів доларів. Тож, нардеп наголошує, аби не допустити економічного колапсу, очільники держави мають домовитись з кредиторами і реструктуризувати борги.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":