Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA проведут онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Фестиваль состоится с 24 апреля по 3 мая.

Все фестивальные кинопоказы и онлайн-трансляции будут бесплатными, но по желанию можно будет сделать взнос за просмотр в любом размере.

"Этот фестиваль – наш акт солидарности с мировым культурным сообществом и способ поддержать наших зрителей и зрительниц во время кризиса", - говорит программный директор Docudays UA Виктория Лещенко.

Мероприятие будет состоять из трех частей. Первая – публичные онлайн-трансляции на сайте docudays.ua правозащитных дискуссий программы Rights Now!, лекции Docu / Класс, а также разговоры о жизни и кино с режиссерами картин и кинокритиками.

Вторая часть – виртуальный кинотеатр Docu / Space, где зрители смогут посмотреть более 50 фестивальных лент конкурсных и внеконкурсных программ. Третья часть – эксклюзивные онлайн-события для владельцев аккредитации Docu / О.

Кроме того, фестиваль сохранит все конкурсные программы: Docu / Мир, Docu / Украина и Docu / Коротко. Все приложения будет оценивать отдельное жюри, в которое войдут зарубежные и украинские эксперты, документалисты и правозащитники. Одна из десяти номинированных лент получит награду Rights Now!.

Подробная программа и расписание фестивальных онлайн-трансляций будет доступна через неделю.

Ранее мы писали о том, что Каннский кинофестиваль во Франции отменили из-за коронавируса.