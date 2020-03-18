Церемония награждения победителей Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" в этом году впервые пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса.

Об этом заявили в пресс-службе Украинской киноакадемии.

Мероприятие состоится, как и планировалось, 28 апреля, однако из-за ситуации с распространением в мире коронавируса COVID-19 церемонию проведут в режиме телешоу с прямой трансляцией.

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"Ситуация с распространением коронавируса смутила весь мир и киноиндустрию в частности. Учитывая рекомендации и исходя из соображений безопасности мы приняли решение в этом году проводить церемонию вручения Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" в онлайн-формате. В любом случае, даже в самых сложных ситуациях именно в кино зритель всегда находит утешение. Поэтому церемония обязательно состоится и лучшие из лучших получат свои награды", - заявила исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

Отмечается, что подробности онлайн-церемонии Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" будут сообщены позже.

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