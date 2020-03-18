Церемония вручения кинопремии "Золота Дзиґа" пройдет в онлайн-формате [ Редактировать ]
Церемония награждения победителей Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" в этом году впервые пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса.
Об этом заявили в пресс-службе Украинской киноакадемии.
Мероприятие состоится, как и планировалось, 28 апреля, однако из-за ситуации с распространением в мире коронавируса COVID-19 церемонию проведут в режиме телешоу с прямой трансляцией.
"Ситуация с распространением коронавируса смутила весь мир и киноиндустрию в частности. Учитывая рекомендации и исходя из соображений безопасности мы приняли решение в этом году проводить церемонию вручения Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" в онлайн-формате. В любом случае, даже в самых сложных ситуациях именно в кино зритель всегда находит утешение. Поэтому церемония обязательно состоится и лучшие из лучших получат свои награды", - заявила исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.
Отмечается, что подробности онлайн-церемонии Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" будут сообщены позже.
Ранее сообщалось, что "Евровидение-2020" отменили из-за пандемии коронавируса. Также читайте о том, что Юлия Санина дала online-концерт в своем Instagram-аккаунте.
по теме
Пандемия коронавируса: сколько больных украинцев находятся за границей
Одна гражданка Украины умерла в Италии из-за коронавируса 13 марта
Сотрудники NASA перешли на удаленную работу из-за коронавируса
Несколько сотрудников агентства заразились коронавирусом
Австралия объявила чрезвычайную ситуация из-за коронавируса
Граждане Австралии должны отказаться от всех поездок за границу из-за пандемии коронавируса
В Сербии ввели комендантский час
В период комендантского часа на улицах могут находиться только полицейские
В США резко увеличилось число жертв от covid-19
В общей сложности в США зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом