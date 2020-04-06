В Лисичанске от пневмонии скончалась 8-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате гнойной пневмонии. При этом сообщается, что у девочки взяли анализы на наличие коронавируса COVID-19.

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По данным следствия, родители девочки злоупотребляли алкогольными напитками, не выполняли родительские обязанности и вели аморальный образ жизни.

В декабре 2018 года детей из этой семьи изъяли и поместили в центр социально-психологической реабилитации, а родителей привлекли к административной ответственной по статье о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей (ч.1 ст.184 КУоАП). После проведения с ними профилактической работы, дети были возвращены в семью по заявлению матери.

С начала марта текущего года девочка вместе со своей 5-летней сестрой проживала с бабушкой. В течение недели у нее была высокая температура и кашель. Впрочем, родные ребенка к врачам не обращались, считая, что это обычная простуда. За это время умершая контактировала только с бабушкой и младшей сестрой.

"В ходе досудебного расследования, которое будет осуществляться следователями Лисичанского отдела полиции ГУНП в Луганской области, будут устанавливаться все обстоятельства смерти ребенка", - говорится в сообщении.

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