От пневмонии умерла 8-летняя девочка [ Редактировать ]
В Лисичанске от пневмонии скончалась 8-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура Луганской области.
По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате гнойной пневмонии. При этом сообщается, что у девочки взяли анализы на наличие коронавируса COVID-19.
По данным следствия, родители девочки злоупотребляли алкогольными напитками, не выполняли родительские обязанности и вели аморальный образ жизни.
В декабре 2018 года детей из этой семьи изъяли и поместили в центр социально-психологической реабилитации, а родителей привлекли к административной ответственной по статье о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей (ч.1 ст.184 КУоАП). После проведения с ними профилактической работы, дети были возвращены в семью по заявлению матери.
С начала марта текущего года девочка вместе со своей 5-летней сестрой проживала с бабушкой. В течение недели у нее была высокая температура и кашель. Впрочем, родные ребенка к врачам не обращались, считая, что это обычная простуда. За это время умершая контактировала только с бабушкой и младшей сестрой.
"В ходе досудебного расследования, которое будет осуществляться следователями Лисичанского отдела полиции ГУНП в Луганской области, будут устанавливаться все обстоятельства смерти ребенка", - говорится в сообщении.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ. А Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине уменьшилось число заболевших коронавирусом.
по теме
Кто в группе риска коронавируса в Украине
Больше всего женщин умерло в возрастной группе 50-59, мужчин - 60-69 лет
Школа-2020: как подать документы на зачисление в первый класс в условиях пандемии коронавируса
Решение о гибком режиме приема документов на время карантина может принять основатель заведения общего среднего образования
Робота під час карантину: як врятувати свій бізнес не виходячи з дому
Під час карантину світ пригальмував і закрився. Але суспільство набуває нових звичок, які зараз ще складно оцінити однозначно. Втім, уже зрозуміло: криза розширить віртуальний світ і дасть нові можливості
Пропавшую девушку нашли мертвой в съемной комнате
В Киеве нашли мертвой девушку, которую ранее объявили в розыск
Серед заражених коронавірусом в Україні побільшало молоді та дітей
Пацієнти з коронавірусом є вже у всіх районах області, інфікувалися також медики